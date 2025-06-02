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«Барселона» хочет бесплатно подписать полузащитника «Арсенала»

«Барселона» хочет бесплатно подписать полузащитника «Арсенала»
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«Барселона» ведёт переговоры о переходе полузащитника «Арсенала» Томаса Парти. Об этом сообщает The Sun.

Каталонцы заинтересованы в подписании ганского футболиста на правах свободного агента. Сине-гранатовые уже вступили в переговоры с окружением 31-летнего хавбека, чей контракт с лондонским клубом истекает в конце июня.

Главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик является большим поклонником Парти, а сам игрок рассматривается как выгодное усиление без серьёзных затрат.

Интерес к Парти также проявляют клубы из Саудовской Аравии, но именно «Барса» сделала первый конкретный шаг.

Парти выступает за «Арсенал» с 2020 года. В прошедшем сезоне АПЛ он провёл 35 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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