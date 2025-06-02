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Арсен Венгер ответил, кто быстрее — Тьерри Анри или iShowSpeed

Арсен Венгер ответил, кто быстрее — Тьерри Анри или iShowSpeed
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о том, кто выиграл бы в забеге на скорость — экс-форвард лондонской команды Тьерри Анри или известный блогер iShowSpeed.

Этот вопрос Венгеру задал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер во время послематчевого анализа финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» (5:0).

Французский специалист, тренировавший Анри в один из самых успешных периодов «Арсенала», без колебаний ответил, что форвард легко победил бы в забеге.

«Я ставлю на этого человека», — сказал Венгер в эфире CBS Sports, похлопав Анри по спине. «Знаете, я изучал исторические данные, и Тьерри был быстрее, чем Килиан Мбаппе.

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