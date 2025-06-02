Первые лица Грузии поздравили Хвичу Кварацхелию с победой в Лиге чемпионов
Первые лица Грузии поздравили вингера «Пари Сен-Жермен» Хвичу Кварацхелию с победой в Лиге чемпионов.
«Поздравляю! Хвича Кварацхелия стал обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФА», – написал президент Грузии, в прошлом нападающий национальной сборной по футболу Михаил Кавелашвили в Сети.
«Он добился этого своим талантом, трудолюбием и самоотдачей вместе с командой! Поздравляю всю Грузию, потому что эта победа приносит большую радость и гордость каждому из нас. Я верю, что это достижение – шаг к ещё большему успеху и победам в карьере Хвичи», – написал почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
«Поздравляю, Квара! Поздравляю, Грузия! Это только начало», – написал в своём поздравлении мэр Тбилиси, а в прошлом игрок итальянского «Милана» и капитан сборной Грузии Каха Каладзе.
Напомним, в финальном матче «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.
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