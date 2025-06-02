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Сумасшедший гол Омара Мармуша в девятку признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ

Сумасшедший гол Омара Мармуша в девятку признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ
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По итогам завершившегося сезона-2024/2025 в английской Премьер-лиги выбрали лучший гол. Им стал невероятный по красоте мяч, забитый форвардом «Манчестер Сити» Омаром Мармушем в ворота «Борнмута» в в матче 37-го тура.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14'     2:0 Б. Силва – 38'     3:0 Гонсалес – 89'     3:1 Джеббисон – 90+6'    
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'

Египетский футболист поразил ворота «вишен» на 14-й минуте встречи дальним ударом из-за пределов штрафной площади. После «выстрела» Мармуша мяч угодил точно в девятку с рикошетом от штанги.

ВИДЕО

Напомним, по итогам сезона «Манчестер Сити» занял третье место в турнирной таблице АПЛ. Мармуш пополнил состав «горожан» в зимнее трансферное окно, забив семь голов в 16 матчах чемпионата. Также на его счету 15 голов в 17 играх Бундеслиги за «Айнтрахт».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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