Сумасшедший гол Омара Мармуша в девятку признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ

По итогам завершившегося сезона-2024/2025 в английской Премьер-лиги выбрали лучший гол. Им стал невероятный по красоте мяч, забитый форвардом «Манчестер Сити» Омаром Мармушем в ворота «Борнмута» в в матче 37-го тура.
Египетский футболист поразил ворота «вишен» на 14-й минуте встречи дальним ударом из-за пределов штрафной площади. После «выстрела» Мармуша мяч угодил точно в девятку с рикошетом от штанги.
Напомним, по итогам сезона «Манчестер Сити» занял третье место в турнирной таблице АПЛ. Мармуш пополнил состав «горожан» в зимнее трансферное окно, забив семь голов в 16 матчах чемпионата. Также на его счету 15 голов в 17 играх Бундеслиги за «Айнтрахт».
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.
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