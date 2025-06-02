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Роман Бабаев поставил оценку ЦСКА за выступление в сезоне-2024/2025

Роман Бабаев поставил оценку ЦСКА за выступление в сезоне-2024/2025
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги выступления московской команды в прошедшем сезоне. Армейцы в воскресенье, 1 июня, победили «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Я считаю, что команда великолепно провела сезон. Сложный первый круг и мало кто мог предположить после зимнего перерыва, что мы будем третьими в таблице РПЛ и завоюем Кубок страны. Поэтому проделана хорошая работа, подготовились очень здорово зимой. Такие были матчи потрясающие во второй части: против «Зенита» камбэк, с «Краснодаром» в чемпионате, сегодняшний драматичный финал в серии пенальти — твёрдая пятерка.

Марко Николич сказал, что следующий сезон должен быть золотым в чемпионате? Очень постараемся. Мы делаем всё возможное, очень хочется", — сказал Бабаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2024/2025. Московская команда набрала 59 очков в 30 турах.

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