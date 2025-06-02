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Стала известна сумма инвестиций катарцев в «ПСЖ» до момента победы в Лиге чемпионов

Стала известна сумма инвестиций катарцев в «ПСЖ» до момента победы в Лиге чемпионов
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В финале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» под руководством Луиса Энрике одолел «Интер» со счетом 5:0, завоевав первый в своей истории титул в этом турнире.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Как сообщает испанское издание Diario AS, общая сумма инвестиций в проект «ПСЖ» с момента приобретения клуба катарскими владельцами составила около € 2,283 млрд.

Эти средства были ориентированы на трансферы, инфраструктуру и создание конкурентоспособного состава на европейском уровне.

Напомним, 31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments выкупил 70 % акций «ПСЖ».

В этом сезоне парижане выиграли квадрупл: Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

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