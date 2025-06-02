Стала известна сумма инвестиций катарцев в «ПСЖ» до момента победы в Лиге чемпионов

В финале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» под руководством Луиса Энрике одолел «Интер» со счетом 5:0, завоевав первый в своей истории титул в этом турнире.

Как сообщает испанское издание Diario AS, общая сумма инвестиций в проект «ПСЖ» с момента приобретения клуба катарскими владельцами составила около € 2,283 млрд.

Эти средства были ориентированы на трансферы, инфраструктуру и создание конкурентоспособного состава на европейском уровне.

Напомним, 31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments выкупил 70 % акций «ПСЖ».

В этом сезоне парижане выиграли квадрупл: Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

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