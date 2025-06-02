Макрон высказался о беспорядках во Франции после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на массовые беспорядки в стране, которые произошли после финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» (5:0).

После матча во Франции вспыхнули массовые беспорядки. Пострадали 192 человека, полиция задержала 559 человек по всей стране. Зафиксировано 692 возгорания, из них 264 затронули транспорт.

«Произошедшее за последние часы не поддаётся оправданию. Жестокие столкновения недопустимы. Нарушители будут найдены и наказаны, мы действуем с полной решимостью. Эти события крайне серьёзны. Они омрачили радость и спокойствие, которые должны были объединить миллионы наших граждан в момент общего торжества», — приводит слова Макрона RMC Sport.