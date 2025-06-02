«Позор, что УЕФА такое допускает». Ван Бастен раскритиковал перформанс финала ЛЧ

Бывший форвард «Милана» Марко ван Бастен раскритиковал выступление группы Linkin Park перед финалом Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер».

«Выступление Linkin Park было ужасным, полным ужаса. Это позор, что УЕФА такое допускает. Ребята готовятся к самому главному матчу в своей жизни. УЕФА скопировала это у ФИФА. Это глупо, что они так отвлекают игроков. Думаю, это полный идиотизм», – приводит слова ван Бастена Bild.

Напомним, в итоге парижане выиграли матч с разгромным счётом 5:0, впервые в своей истории завоевав данный трофей. Лучшим игроком финала был признан вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ.

Игроки «ПСЖ» поют знаменитую «We are the champions»