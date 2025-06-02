«Позор, что УЕФА такое допускает». Ван Бастен раскритиковал перформанс финала ЛЧ
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Бывший форвард «Милана» Марко ван Бастен раскритиковал выступление группы Linkin Park перед финалом Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер».
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Выступление Linkin Park было ужасным, полным ужаса. Это позор, что УЕФА такое допускает. Ребята готовятся к самому главному матчу в своей жизни. УЕФА скопировала это у ФИФА. Это глупо, что они так отвлекают игроков. Думаю, это полный идиотизм», – приводит слова ван Бастена Bild.
Напомним, в итоге парижане выиграли матч с разгромным счётом 5:0, впервые в своей истории завоевав данный трофей. Лучшим игроком финала был признан вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ.
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