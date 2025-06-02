Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca раскрыла планы Алонсо в «Реале» — он выбрал схему и хочет поговорить с Винисиусом

Marca раскрыла планы Алонсо в «Реале» — он выбрал схему и хочет поговорить с Винисиусом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо собирается выстраивать игру по схеме 4-3-3. Как сообщает Marca, в клубе осознают, что действующий состав пока не готов к системе с тремя центральными защитниками — особенно с учётом травм.

Для воплощения своих идей Алонсо рассчитывает на высокую вовлечённость атакующих игроков в оборону. Его беспокоит, что в этом сезоне атакующее трио не всегда отрабатывало без мяча. По мнению тренера, максимум один из форвардов может быть освобождён от оборонительных функций, но не вся тройка.

Один из первых диалогов в предсезонке Алонсо проведёт с Винисиусом Жуниором. Он намерен объяснить, что игра на команду — не только про голы и дриблинг. Новый тренер не готов мириться с пассивностью на поле и хочет, чтобы каждый футболист был готов жертвовать собой ради общего результата.

Материалы по теме
Хаби Алонсо — официально в «Реале»! Но после «Байера» тренеру нужно всерьёз измениться
Хаби Алонсо — официально в «Реале»! Но после «Байера» тренеру нужно всерьёз измениться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android