Marca раскрыла планы Алонсо в «Реале» — он выбрал схему и хочет поговорить с Винисиусом

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо собирается выстраивать игру по схеме 4-3-3. Как сообщает Marca, в клубе осознают, что действующий состав пока не готов к системе с тремя центральными защитниками — особенно с учётом травм.

Для воплощения своих идей Алонсо рассчитывает на высокую вовлечённость атакующих игроков в оборону. Его беспокоит, что в этом сезоне атакующее трио не всегда отрабатывало без мяча. По мнению тренера, максимум один из форвардов может быть освобождён от оборонительных функций, но не вся тройка.

Один из первых диалогов в предсезонке Алонсо проведёт с Винисиусом Жуниором. Он намерен объяснить, что игра на команду — не только про голы и дриблинг. Новый тренер не готов мириться с пассивностью на поле и хочет, чтобы каждый футболист был готов жертвовать собой ради общего результата.