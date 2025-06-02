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«Челси» согласовал контракт с Делапом, трансфер обойдётся клубу в £ 30 млн — The Athletic

«Челси» согласовал контракт с Делапом, трансфер обойдётся клубу в £ 30 млн — The Athletic
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Нападающий «Ипсвича» Лиам Делап продолжит карьеру в «Челси». Как сообщает The Athletic, лондонский клуб согласовал условия индивидуального контракта с 22-летним игроком молодёжной сборной Англии.

Делап подпишет с «Челси» соглашение до 2031 года. Футболист уже прошёл первую часть медицинского осмотра.

По информации источника, «Челси» активирует пункт об отступных в контракте Делапа в размере £ 30 млн.

Делап — воспитанник «Манчестер Сити». Он перебрался в «Ипсвич» летом 2024 года. В минувшем сезоне форвард забил 12 голов и дважды результативно ассистировал в 37 матчах АПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 40 млн.

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