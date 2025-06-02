Юрий Сёмин рассказал, в чём секрет успеха нынешнего «ПСЖ»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о причинах успеха «Пари Сен-Жермен» после победы в финале Лиги чемпионов.

«В чём секрет успеха этого «ПСЖ»? Это большая работа Энрике, которую поддержали руководители клуба. Это направление, которого они придерживались. Оно дало своё преимущество — преимущество в технике, преимущество в скорости. Энрике много сделал нового. Стала очень высоко играть линия обороны — очень. Много взаимодействий — не в середине поля, а в линии атаки. Поэтому Энрике проделал большую работу и его заслуга велика в новом «ПСЖ», — сказал Сёмин в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, в этом сезоне парижане выиграли квадрупл: Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

Массовые беспорядки во Франции после победы «ПСЖ» в финале ЛЧ