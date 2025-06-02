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Юрий Сёмин заявил, что Хвича Кварацхелия в этом году будет претендовать на «Золотой мяч»

Юрий Сёмин заявил, что Хвича Кварацхелия в этом году будет претендовать на «Золотой мяч»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о претендентах на «Золотой мяч» из состава «Пари Сен-Жермен» после их победы в финале Лиги чемпионов.

«Кто из нынешнего состава парижан будет претендовать по итогам этого сезона на «Золотой мяч»? Доннарумма, Дембеле. Но ещё есть один игрок — ещё Кварацхелия есть. Он забил достаточно много. Потому что он не чистый нападающий, а полунападающий. Он играет и в обороне, и в атакующих действиях. Он очень полезен. Чемпион Италии, чемпион Франции, победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка Франции — четыре трофея за один год», — сказал Сёмин в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, в этом сезоне на счету Хвичи семь голов и пять ассистов в 25 матчах за «ПСЖ». Также на его счету пять голов и три ассиста в 17 матчах Серии А за «Наполи».

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