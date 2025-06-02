Туринский «Ювентус» принял решение по главному тренеру Игору Тудору. Так, клуб оставит хорватского специалиста на тренерском мостике, если не найдёт значительно более сильного кандидата, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что Тудор пользуется большим уважением со стороны игроков. Поэтому в «Ювентусе» всерьёз рассматривают продолжение сотрудничества с хорватом, несмотря на неоднозначные результаты. Тудор точно будет возглавлять команду на клубном чемпионате мира.

Тудор возглавляет «бьянконери» с марта 2025 года. Команда финишировала на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 70 очков.

На клубном чемпионате мира «Ювентус» сыграет в группе G с «Аль-Айном» из ОАЭ, английским «Манчестер Сити» и «Видадом» из Марокко.