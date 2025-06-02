«У нас лучшие судьи в мире». Онопко рассказал, за что получил жёлтую с ЦСКА

Тренер «Ростова» Виктор Онопко объяснил, за что получил жёлтую карточку в Суперфинале Фонбет Кубка России против ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти). Главный арбитр матча Кирилл Левников показал предупреждение Онопко в конце первого тайма после конфликта с главным тренером ЦСКА Марко Николичем.

— За что вам дали жёлтую карточку?

— Я поздоровался.

— С кем?

— С судьёй.

— Просто поприветствовали?

— Он сказал: «Я дам жёлтую тебе и Николичу». Потому что мы чего‑то там с Николичем здоровались, общались. Я ушёл и сел на скамейку. А в итоге дали только мне жёлтую карточку. Они мастера своего дела, у нас лучшие судьи в мире. Они знают своё дело хорошо. Всё справедливо, — сказал Онопко в эфире телеканала «Матч ТВ».