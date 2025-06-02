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«У нас лучшие судьи в мире». Онопко рассказал, за что получил жёлтую с ЦСКА

«У нас лучшие судьи в мире». Онопко рассказал, за что получил жёлтую с ЦСКА
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Тренер «Ростова» Виктор Онопко объяснил, за что получил жёлтую карточку в Суперфинале Фонбет Кубка России против ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти). Главный арбитр матча Кирилл Левников показал предупреждение Онопко в конце первого тайма после конфликта с главным тренером ЦСКА Марко Николичем.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

— За что вам дали жёлтую карточку?
— Я поздоровался.

— С кем?
— С судьёй.

— Просто поприветствовали?
— Он сказал: «Я дам жёлтую тебе и Николичу». Потому что мы чего‑то там с Николичем здоровались, общались. Я ушёл и сел на скамейку. А в итоге дали только мне жёлтую карточку. Они мастера своего дела, у нас лучшие судьи в мире. Они знают своё дело хорошо. Всё справедливо, — сказал Онопко в эфире телеканала «Матч ТВ».

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