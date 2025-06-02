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«Милан» определился с кандидатами на позицию левого защитника

«Милан» определился с кандидатами на позицию левого защитника
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«Милан» готовится к уходу своего защитника Тео Эрнандеса. Клуб подыскивает ему равноценную замену. Сейчас в шорт-листе «россонери» два варианта, сообщает Calciomercato.

Первый вариант для «Милана» на позицию левого защитника — Дестини Удоджи из лондонского «Тоттенхэма». Это приоритетный кандидат для красно-чёрных, но за него придется заплатить немаленькую сумму и побороться с другими европейскими грандами за подписание игрока.

Второй вариант для миланского клуба — Андреа Камбьязо из «Ювентуса». Нынешний тренер «россонери» Массимилиано Аллегри хорошо знаком с этим футболистом по совместной работе в Турине.

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