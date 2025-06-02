«Он абсолютно ничего не показывает». Экс-тренер сборной Украины Сабо раскритиковал Довбика

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о выступлении форварда Артёма Довбика за «Рому».

«Довбик абсолютно ничего не показывает в «Роме». У него нет движений, которые ценятся у центральных нападающих. Довбик должен открываться влево, вправо, назад, а он постоянно пешком ходит вместе с центральным защитником.

Артём должен уметь работать на скорости и чувствовать, куда пойдёт атака. Единственное, что есть у Довбика – это рост, он может замыкать подачу с фланга, как это делал в «Жироне». Довбик – молодой парень, а сменил уже столько команд. Я считаю, что это ненормально», – приводит слова Сабо Блик.ua.

В этом сезоне у Артёма 12 голов и 2 ассиста в 32 матчах Серии А.

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