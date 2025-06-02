Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности переговоров «Челси» с Санчо

Стали известны подробности переговоров «Челси» с Санчо
Комментарии

«Челси» продолжает переговоры с Джейдоном Санчо по поводу условий личного контракта, но пока стороны не достигли компромисса в вопросе зарплаты, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Окончательное решение по поводу возможного контракта будет принято в ближайшие дни. Если стороны не договорятся, Санчо вернётся в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Санчо выступает за «Челси» на правах аренды, его полноценный контракт принадлежит «Манчестер Юнайтед». У «синих» есть обязательство выкупа футболиста за € 29 млн, однако они могут заплатить неустойку в размере € 5,8 млн, чтобы не активировать выкуп игрока.

Санчо провёл 42 матча за «Челси» в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

Материалы по теме
«Челси» — первый клуб, взявший три разных еврокубка
Истории
«Челси» — первый клуб, взявший три разных еврокубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android