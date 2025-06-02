Стали известны подробности переговоров «Челси» с Санчо

«Челси» продолжает переговоры с Джейдоном Санчо по поводу условий личного контракта, но пока стороны не достигли компромисса в вопросе зарплаты, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Окончательное решение по поводу возможного контракта будет принято в ближайшие дни. Если стороны не договорятся, Санчо вернётся в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Санчо выступает за «Челси» на правах аренды, его полноценный контракт принадлежит «Манчестер Юнайтед». У «синих» есть обязательство выкупа футболиста за € 29 млн, однако они могут заплатить неустойку в размере € 5,8 млн, чтобы не активировать выкуп игрока.

Санчо провёл 42 матча за «Челси» в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.