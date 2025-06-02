Василенко: для простых людей важна сказка, и «Черноморец» сделал эту удивительную историю

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался о популярности клуба.

— Мы на «Чемпионате» поражались тысячам просмотров и массе комментариев под любыми новостями о «Черноморце». Как бы вы объяснили этот феномен? Мы — честно — не понимаем.

— Мне приятно то, что вы сказали. В сезоне времени читать прессу не было. Да я и не читаю ничего — мне могут что-то пересказать. Но факт, о котором вы сообщили, говорит о том, что мы яркая команда. Для простых людей важна сказка. И мы сделали удивительную историю, которая им очень приятна. Понятно, что главную роль сыграли футболисты, но руку к ней приложило огромное количество людей. Нам удалось поднять волну, и её поддержали очень многие. Потому что она была чистой и открытой. Значит, мы правильно жили и работали», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

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