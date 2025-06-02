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«Я не посмел посмотреть ему в лицо». Месси высказался о первой встрече с Тьерри Анри

«Я не посмел посмотреть ему в лицо». Месси высказался о первой встрече с Тьерри Анри
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Легенда футбола нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился своими впечатлениями от игры с Тьерри Анри в каталонской «Барселоне».

«В первый день, когда он зашёл в раздевалку, я не посмел посмотреть ему в лицо. Я знал всё, что он сделал в Англии. У меня был его постер, и вдруг мы оказались в одной команде.

То, что я чувствую к Тити, лучше всего описывается словом «восхищение». Я обожал, с какой лёгкостью Анри реализовывал свои моменты — как он прокладывал путь к воротам и завершал атаку. Казалось, для него это естественно. Его движения, дриблинг, удар — всё было таким плавным», — приводит слова Месси Give me Sport.

Напомним, Анри выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги

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