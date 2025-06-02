«Худшее поражение в истории ЛЧ». Кассано раскритиковал «Интер» за матч с «ПСЖ»

Бывший нападающий «Интера» Антонио Кассано остался недоволен игрой итальянской команды в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:5).

«Интер» был уничтожен со всех сторон — в характере, идеях, качестве игры. Против «ПСЖ», пусть и не великого состава, это выглядело особенно болезненно. Их тренер заставил игроков работать один в один, Усман Дембеле едва ли не 70 раз прессинговал Зоммера, лишая «Интер» выхода из обороны.

Команда Симоне Индзаги предсказуема, никто не играет индивидуально. Дуэ, Баркола, Хвича и Дембеле просто разорвали их. Это было худшее поражение в финале Лиги чемпионов в истории.

«Интеру» не хватает трёх-четырёх шагов до победы в ЛЧ — личностей, глубины, характера. После такого поражения будет очень тяжело подняться», — приводит слова Кассано TuttoMercatoWeb.