Тренер «Черноморца» впервые высказался об отказе Сочи предоставить соседям арену для РПЛ

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался об отказе стадиона «Фишт» принимать домашние матчи команды.

— Вы согласны, что такому заведомо убыточному объекту, как «Фишт», просто нелогично отказываться от дополнительного заработка, не пуская на арену соседский клуб?

— Я абсолютно с вами согласен: это нелогично. Есть прекрасный пример Самары, где на замечательном стадионе отлично сосуществуют две команды — «Крылья Советов» и «Акрон». Я не назову это братством, но есть, наверное, некая футбольная, социальная дружба, потому что это один регион. Конечно, это нелогично. Мы же все за развитие футбола, верно? Сугубо спортивные вещи могут складываться по-разному, но есть ещё человеческие отношения. Мы должны помогать друг другу. А нам больше сопереживали в других регионах, чем в Краснодарском крае. На нас обрушилось столько сообщений от болельщиков со всей России со словами поддержки, что мы были просто поражены. От незнакомых людей приходили сообщения не только мне, но и тренерскому штабу, начальнику команды, в клуб, футболистам. Люди из Ростова, Воронежа, Краснодара, даже Москвы писали: «Ребята, сыграйте у нас!» Мы понимаем, что это другие регионы, но сам человеческий посыл о многом говорит. Это круто, что нам удалось стольких людей зажечь», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.