Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джорджо Кьеллини получил новую должность в «Ювентусе»

Джорджо Кьеллини получил новую должность в «Ювентусе»
Комментарии

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини занял пост директора по футбольной стратегии клуба. Об этом сообщает пресс-служба туринцев. Ранее 40-летний итальянец курировал связи с футбольными организациями.

В новой роли Кьеллини будет напрямую подчиняться Дамьену Комолли, который официально станет генеральным менеджером «Юве» 4 июня 2025 года. Французский специалист известен по работе в «Арсенале», «Тоттенхэме», «Ливерпуле» и «Фенербахче», а недавно вернул «Тулузу» в Лигу 1 и выиграл с ней Кубок Франции.

Кьеллини — чемпион Европы в составе сборной Италии. Он выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год.

Туринский клуб закончил сезон Серии А на четвёртом месте. Первое место занял «Наполи».

Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку

Материалы по теме
«Ювентус» эпично залетел в ЛЧ! А последняя победа в карьере Раньери не принесла счастья
«Ювентус» эпично залетел в ЛЧ! А последняя победа в карьере Раньери не принесла счастья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android