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Акинфеева забрали на допинг-контроль после матча с «Ростовом»

Акинфеева забрали на допинг-контроль после матча с «Ростовом»
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Вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева проверили на допинг после Суперфинала Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:0, 4:3 пен.). Об этом в телеграме сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

«С самым титулованным. Пока все празднуют, готовится к допинг-контролю. Слепой жребий не помиловал капитана, так что пока никакого шампанского», – написал Брейдо.

Фото: телеграм-канал Кирилла Брейдо

Фото: телеграм-канал Кирилла Брейдо

Акинфеев отбил удар Алексея Сутормина в серии послематчевых пенальти с «Ростовом».

39-летний голкипер выиграл 22-й трофей в карьере, что является рекордным показателем для российских игроков. Он обошёл Сергея Игнашевича и Юрия Жиркова, у которых по 21 трофею.

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