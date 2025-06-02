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Василенко: в Новороссийске ситуация с ареной не такая катастрофичная, как была в Воронеже

Василенко: в Новороссийске ситуация с ареной не такая катастрофичная, как была в Воронеже
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Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался о клубном стадионе, который не прошёл лицензирование РПЛ.

«Я не строитель и не архитектор и совершенно точно далёк от лицензирования. Но на мой непрофессиональный взгляд, стадион у нас ухоженный и в хорошем состоянии. Можно его сделать лучше? Да. Светом занимаются. Наверное, входы можно усовершенствовать. Где-то подкрасить. Прямо-таки глобальных проблем я не вижу. Когда мы выходили с «Факелом» в Премьер-Лигу, состояние легендарного стадиона в Воронеже было хуже. Тем не менее все включились — и, вы знаете, всё получилось! Мы вышли в РПЛ в мае, всё решилось в последний момент. Но в конце весны и весь июнь люди работали на арене 24/7. И к первой игре стадион был готов. Хотя он объективно был более проблемным, чем «Центральный» в Новороссийске. Состояние раздевалок точно было хуже. В Новороссийске, на мой субъективный взгляд, ситуация не такая катастрофичная. Я знаю, какие усилия приложило руководство Воронежской области, города, клуба, чтобы срочно всё переделать. А здесь не нужно было глобально что-то перестраивать», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

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