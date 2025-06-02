Байрамян извинился перед болельщиками «Ростова» за промах в серии пенальти

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян извинился перед болельщиками жёлто-синих за промах в серии пенальти в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.). Байрамян исполнял удар первым из игроков «Ростова» и попал в штангу.

«На эмоциях очень трудно что-то говорить. Финал — большой накал. Цена ошибки была высока, поэтому мало моментов. Поэтому 0:0 и серия пенальти.

Мои извинения мало кому нужны. Я бы хотел извиниться перед своими болельщиками и перед «Ростовом» извиниться. Видимо, эту удачу не заслужил, раз мяч попал в штангу», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.