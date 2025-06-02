Байрамян извинился перед болельщиками «Ростова» за промах в серии пенальти
Поделиться
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян извинился перед болельщиками жёлто-синих за промах в серии пенальти в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.). Байрамян исполнял удар первым из игроков «Ростова» и попал в штангу.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва
«На эмоциях очень трудно что-то говорить. Финал — большой накал. Цена ошибки была высока, поэтому мало моментов. Поэтому 0:0 и серия пенальти.
Мои извинения мало кому нужны. Я бы хотел извиниться перед своими болельщиками и перед «Ростовом» извиниться. Видимо, эту удачу не заслужил, раз мяч попал в штангу», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2025
-
10:35
-
10:24
-
10:21
-
10:20
-
10:05
-
09:55
-
09:55
-
09:52
-
09:50
-
09:47
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:10
-
08:56
-
08:53
-
08:51
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:08
-
08:00
-
07:37
-
07:16
-
07:14
-
07:12
-
06:58
-
06:50
-
06:32
-
06:13
-
06:05
-
05:55