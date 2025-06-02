Игрок «Ростова» Вахания: мы молодцы, что дошли до финала Кубка, но теперь опустошены

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал поражение своей команды в Суперфинале Кубка России от ПФК ЦСКА. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. «Ростов» уступил в серии послематчевых пенальти.

«После поражения в финале Кубка на душе опустошение. Сделали всё, что могли, но, к сожалению, не получилось выиграть. Мне кажется, с ЦСКА была равная игра. Никто из команд не был ближе к победе, в итоге всё решилось в серии пенальти. По серии пенальти вопросов нет. Можно забить, можно не забить, в этом ничего страшного нет. Сейчас нет разочарования. Мы можем быть довольны собой, что дошли до финала, — молодцы в этом плане. А что касается итогов сезона, сейчас трудно об этом говорить, нужно время», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.