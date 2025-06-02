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Игорь Дивеев: не забил пенальти «Ростову», но был уверен в победе — команда спасла меня

Игорь Дивеев: не забил пенальти «Ростову», но был уверен в победе — команда спасла меня
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Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу своей команды в Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу сезона-2024/2025. В решающем матче армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Дивеев не реализовал свой пенальти в послематчевой серии, однако это не помешало ЦСКА завоевать победу.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Все мы были уверены во время серии пенальти. Да, окей, я не забил. Но я оставался уверенным в победе. Такое бывает, но команда выиграла, помогла и спасла меня», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в Российской Премьер-Лиге ЦСКА финишировал на третьем месте в таблице по итогам сезона.

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