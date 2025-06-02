Олег Василенко: за МКАДом тоже есть жизнь и есть футбол

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался о требованиях РФС к стадионам клубов Российской Премьер-Лиги. Накануне «Черноморец» не получил лицензию для участия в РПЛ из-за того, что стадион не соответствует всем требованиям.

— Вы тренировали в Литве, Грузии. Там наверняка требования к аренам гораздо проще?

— Та же Беларусь рядом, наша дружественная страна. Везде всё проще. Есть стадион, который нужно привести в порядок. Приводят и получают лицензию. Мне встречались арены вообще с одной трибуной. Выглядит, конечно, так себе, и тем не менее были допуски. Почему так делают? Наверное, люди хотят развивать футбол и куда-то двигаться. Та же Литва — маленькая страна, и всё равно появляются футболисты. В Беларуси тоже есть игроки, идёт планомерное развитие. У них есть один интересный пункт по лицензированию: в марте-апреле ты можешь играть на искусственном поле, а с 1 мая — только на натуральном. У кого его нет — извините. Когда сделаете или договоритесь со стадионом в соседнем городе, тогда и приходите. И всё нормально вроде бы. У нас понятно, что после чемпионата мира появились арены. В России высокая планка в плане финансовой стабильности клубов. Но она не должна быть завышенной. У нас во второй лиге клубы с огромным трудом справляются с существующими требованиями по лицензированию стадионов и так далее. Они должны быть, и это все понимают, но, на мой взгляд, гораздо гибче, лояльнее, чем сейчас. Мы должны всё учитывать. Нужно исходить из того, что мы хотим развивать футбол. А если мы решаем сначала всё красиво построить, а после развивать футбол, это уже немного другая история. Такая стратегия тоже имеет право на существование, но она просто другая. Выбор за руководителями. Я открыто говорю, что не очень смыслю в этом, и никого не хочу задеть и обидеть. Для этого есть головы, которым надлежит принимать стратегические решения. Но то, что к таким вопросам нужно подходить более вариативно, это 100%. Мой друг является директором простой команды во Второй лиге. У них нет ни задач, ничего. Они просто всё делают для своих болельщиков и развивают пацанов, которые из школы только выпустились. И он говорит: «Я не справляюсь со всеми этими требованиями, хотя мы далеки от ФНЛ». Шамиль Лахиялов в интервью говорит то же самое — ему не остаётся ничего другого, кроме как закрыть команду. Ещё раз: это не камень в чей-то огород. Это просто рассуждения тренера, а не специалиста в области строительства и лицензирования.

— Не кажется ли вам парадоксальной ситуация, при которой РФС до последнего пытается спасти «Химки», на которые никто не ходит, но не пускает в РПЛ команду, собирающую полный стадион?

— Парадокс есть, конечно. Я точно не знаю позицию РФС — только из прессы узнавал какие-то новости про отсрочки. Может быть, «Химки» пытались спасти из-за того, что они уже были в Премьер-Лиге. Плюс территориальный фактор. Это опять-таки о том, о чём мы говорили. Если мы хотим везде развивать футбол — а 90 процентов российских игроков, даже московских клубов, вышли из регионов, — то нужно чётко уяснить: за МКАДом тоже есть жизнь и есть футбол, — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.