«Отличный результат». Министр спорта Дегтярёв поздравил ЦСКА с победой в Кубке России

Министр спорта России России Михаил Дегтярёв поздравил ЦСКА с победой в Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу над «Ростовом» (0:0, 4:3 пен.), опубликовав соответствующее сообщение в своём телеграм-канале.

«Поздравляю ФК ЦСКА с очередным Кубком России! Девять кубков на полке — отличный результат», — написал Дегтярёв.

Напомним, в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей). В прошлом розыгрыше турнира победу одержал «Зенит». В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.