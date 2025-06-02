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Роберт Левандовски высказался о шансах «Барселоны» на победу в ЛЧ в сезоне-2025/2026

Роберт Левандовски высказался о шансах «Барселоны» на победу в ЛЧ в сезоне-2025/2026
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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мыслями о поражении команды от миланского «Интера» (6:7 по сумме двух матчей) в полуфинале Лиги чемпионов, а также высказался о шансах клуба на победу в этом турнире в следующем сезоне.

— Вы сказали, что для идеального сезона не хватает вишенки на вершине Лиги чемпионов. Вы видите, что сможете завоевать этот титул до своего ухода?
— Да, конечно, было бы здорово снова выиграть Лигу чемпионов. Но мы видели, например, игру против «Интера», и я думаю, что если бы мы выиграли первую игру, то были бы в Мюнхене. В итоге мы проиграли, потому что очень быстро пропустили два мяча, а потом забили три, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал. Я думаю, что мы были лучше как команда, но чего-то не хватало. Лига чемпионов — это цель для каждого игрока, цель всегда выиграть. И, думаю, если нам повезёт и не будет травм в важных матчах, мы сможем говорить о том, есть ли у нас шансы на победу или нет, но пока ещё слишком рано, — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

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