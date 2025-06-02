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Василенко рассказал, как в «Черноморец» попали его лучшие бомбардиры Акбашев и Гузина

Василенко рассказал, как в «Черноморец» попали его лучшие бомбардиры Акбашев и Гузина
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Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался о двух главных бомбардирах команды — Романе Акбашеве и Гедеоне Гузине.

«Это были кандидатуры тренерского штаба. Первым, кого я попросил руководство пригласить, был Акбашев. Он только подписал контракт с «КАМАЗом», но мою просьбу выполнили. Я понимал, что Роман нам просто необходим в плане становления команды. А зимой появился Гузина. У меня сохранились прекрасные отношения с совместной работы в «Балтике» с Асланом Дудиевым. Мы созвонились, и он мне сообщил, что Гедеон восстановился после травмы. У него даже агента не было. Мне эта идея понравилась. Мы предложили Гузине приехать на сбор в Турцию, познакомиться. Он приехал, мы его посмотрели и подписали», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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