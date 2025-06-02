Роналдиньо поздравил тренера «ПСЖ» Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Барселоны» и «ПСЖ» Роналдиньо поздравил главного тренера парижан Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов УЕФА. В финальном матче парижане обыграли миланский «Интер» (5:0).

«Поздравляю, Луис Энрике, вы показали всей планете, как нужно оставаться сильным перед лицом жизненных испытаний… Ваша сила, безусловно, сделала эту команду молодых людей сильными и сплочёнными, и им есть чему поучиться у лидера, который так уважает и предан своей профессии! Кто-то понял, что стоит быть счастливым, делая то, что любишь! Поздравляю, Луис Энрике, твоя история вдохновляет всех нас оставаться сильными», — написал Роналдиньо на своей странице в соцсетях.