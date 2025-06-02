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Станислав Агкацев: ставлю перед собой цель быть первым номером сборной России

Станислав Агкацев: ставлю перед собой цель быть первым номером сборной России
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о своих спортивных амбициях. Он признался, что ставит перед собой цель стать основным голкипером сборной России в долгосрочной перспективе. При этом футболист отметил сложность переключения с клубных выступлений на игру в сборной.

«Каждый вратарь — максималист. У всех в амбициях быть первым номером в сборной. Я перед собой тоже ставлю такие цели.

Конечно, после такого тяжёлого сезона нелегко переключаться на сборную. Но это часть работы. В этом и заключается профессионализм — быстро переключиться с чемпионата на сборную», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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