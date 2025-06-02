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Рашид Рахимов рассказал, какие позиции стоит усилить «Рубину»

Рашид Рахимов рассказал, какие позиции стоит усилить «Рубину»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, какие позиции стоит усилить казанцам при помощи новых игроков. По словам Рахимова, «Рубину» следует активно поработать на трансферном рынке этим летом.

– Вы говорите, что команде необходимо добавлять качество. В чём именно? Какие игроки вам нужны: с тонкой передачей, с дриблингом?
– Во всех позициях. Если ты хочешь зацепиться за высокие места, то должен приобрести качественных исполнителей в техническом плане, в скоростном плане, которые умеют вести единоборства, — приводит слова Рахимова «Татар-информ».

Напомним, «Рубин» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Чемпионом страны стал «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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