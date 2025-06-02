Рашид Рахимов рассказал, какие позиции стоит усилить «Рубину»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, какие позиции стоит усилить казанцам при помощи новых игроков. По словам Рахимова, «Рубину» следует активно поработать на трансферном рынке этим летом.

– Вы говорите, что команде необходимо добавлять качество. В чём именно? Какие игроки вам нужны: с тонкой передачей, с дриблингом?

– Во всех позициях. Если ты хочешь зацепиться за высокие места, то должен приобрести качественных исполнителей в техническом плане, в скоростном плане, которые умеют вести единоборства, — приводит слова Рахимова «Татар-информ».

Напомним, «Рубин» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Чемпионом страны стал «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».