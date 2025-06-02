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Адриен Рабьо: если Аллегри позовёт меня в «Милан», то я буду готов обсудить это с ним

Адриен Рабьо: если Аллегри позовёт меня в «Милан», то я буду готов обсудить это с ним
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Полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо высказался о своём бывшем тренере Массимилиано Аллегри, вновь возглавившем «Милан», а также ответил на вопрос о возможном переходе в стан «россонери». Специалист был главным тренером Рабьо в «Ювентусе».

«С Аллегри я часто разговариваю. Не только о футболе, но и обо всём остальном. Я очень ценю его как человека. У него менталитет победителя. Если он позовёт меня в «Милан»? Я всегда буду готов обсудить это с ним», — приводит слова Рабьо журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Аллегри уже занимал должность главного тренера «россонери» с 2010 по 2014 год. Под его руководством «Милан» становился чемпионом Италии в сезоне-2010/2011, а также выигрывал Суперкубок Италии. Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Ювентус» (2021-2024 годы).

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