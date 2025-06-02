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Игрок «Крыльев Советов» Сергеев отреагировал на новость о возможном назначении Адиева

Игрок «Крыльев Советов» Сергеев отреагировал на новость о возможном назначении Адиева
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на новость о возможном назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера самарского клуба.

— Как отреагировал на новость, что Магомед Адиев близок к назначению главным тренером «Крыльев»?
— Я пока не знаю. Всё, что пишут, — пока слухи. Ничего официально не объявляли. Я с Адиевым не знаком.

— Интересно поработать с ним?
— Посмотрим, кто придёт. Писать могут что угодно, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Магомед Адиев ранее стал исполняющим обязанности главного тренера «Химок». Подмосковная команда по итогам сезона-2024/2025 заняла в турнирной таблице 12-ю строчку, расположившись в двух очках от зоны стыковых матчей.

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