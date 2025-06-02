Василенко: если бы я взял всех ребят, которые звонили и писали, хватило бы на две команды

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался о подборе футболистов в свою команду.

— Мы точечно подбирали игроков, и у всех всё сложилось здорово. Например, Влад Мастерной и Вася Черов сами позвонили и попросились в команду. Это же непросто — взять и отказаться от Премьер-Лиги. Но они взвешенно подошли к вопросу. Сказали: «Мы хотим развиваться, расти. Если будет возможность снова поработать вместе — мы с радостью». Мне было очень приятно.

— Это же редкая ситуация, когда футболисты сами звонят тренеру?

— Достаточно редкая. Но когда я принял Новороссийск, мне приходило много сообщений и звонков от футболистов — даже от тех, с кем я не работал. Для меня это был эмоциональный шок. Признаюсь, не ожидал такого. Если бы я взял всех этих ребят, можно было бы две команды собрать с нуля, — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.