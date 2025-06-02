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В РФС рассказали, сколько билетов продали на матч Россия — Нигерия в «Лужниках»

В РФС рассказали, сколько билетов продали на матч Россия — Нигерия в «Лужниках»
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терёшин рассказал, как идёт процесс реализации билетов на товарищеский матч сборной России с Нигерией. Игра состоится в пятницу, 6 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По пятничному статусу было реализовано 24 тысячи билетов. Нужно за ближайшие четыре-пять дней сделать столько же, сколько было сделано за три недели. Ничего невозможного нет. Нельзя этого не сделать. Будем стараться», — приводит слова Терёшина «Советский спорт».

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

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