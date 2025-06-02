Полузащитник «Динамо» Глебов отреагировал на уход Фабиана Бальбуэны из клуба

Футболист московского «Динамо» Данил Глебов отреагировал на уход защитника Фабиана Бальбуэны из клуба, отметив, что считает парагвайского игрока настоящим профессионалом.

— Бальбуэна покинул «Динамо». Казалось, что он не полностью отдавался команде.

— Ничего не знаю насчёт этого мнения. Фабиан — профессионал. По мне, он выполнял все требования тренерского штаба. Последние матчи капитаном был Фомин, поэтому, наверное, он и останется капитаном, — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Об уходе парагвайца «Динамо» объявило 31 мая. За бело-голубых Фабиан играл с 2021-го, суммарно 33-летний защитник провёл 89 матчей и забил восемь мячей, дважды став бронзовым призёром чемпионата России.