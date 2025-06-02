Агент Тикнизяна подтвердил, что «Локо» ведёт переговоры с «Црвеной Звездой»

Александр Клюев, агент защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, подтвердил информацию, что сейчас ведутся переговоры о возможном переходе футболиста в сербскую «Црвену Звезду».

«Локомотив» ведёт переговоры с «Црвеной Звездой» по переходу Наира. Пока больше добавить нечего. Думаю, официально «Локомотив» всё скажет», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.