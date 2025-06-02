Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Тикнизяна подтвердил, что «Локо» ведёт переговоры с «Црвеной Звездой»

Агент Тикнизяна подтвердил, что «Локо» ведёт переговоры с «Црвеной Звездой»
Комментарии

Александр Клюев, агент защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, подтвердил информацию, что сейчас ведутся переговоры о возможном переходе футболиста в сербскую «Црвену Звезду».

«Локомотив» ведёт переговоры с «Црвеной Звездой» по переходу Наира. Пока больше добавить нечего. Думаю, официально «Локомотив» всё скажет», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Црвена Звезда» сделала новое предложение «Локомотиву» по трансферу Тикнизяна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android