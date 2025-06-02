Василенко: Солдатенко — уникальный человек и давно мог бы с успехом играть в РПЛ

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался о голкипере своей команды Ростиславе Солдатенко.

«Росту это нужно было, мне кажется. Это очень сильный человек, вратарь, спортсмен. Причём как физически, так и технически, ментально. Когда в «Алании» случилась перезагрузка и смена вектора, мы сразу созвонились и начали работу по Солдатенко. Рост провёл во Владикавказе много прекрасных лет, но ему нужен был новый виток — как глоток воздуха пловцу. В Новороссийске он это получил, и я вас уверяю: дальше будет только прогрессировать.

Люди не знают Ростислава. Он очень воспитанный и высокоинтеллектуальный человек. Читает серьёзные книги, обладает большими знаниями. С ним интересно общаться на любые темы. У него прекрасное чувство юмора. Уникальный человек. Уверен, он уже давно мог бы играть в Премьер-Лиге и совершенно точно был бы там успешен», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.