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Тренер «Рубина» Рахимов: хорошие игроки не хотят по политическим причинам ехать в Россию

Тренер «Рубина» Рахимов: хорошие игроки не хотят по политическим причинам ехать в Россию
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о сложностях во время переговоров о переходе с иностранными футболистами. По словам Рахимова, хорошие игроки не едут в РПЛ по политическим причинам.

«Разговоры ведутся со строго определёнными кандидатами. Но есть два таких очень непростых момента при переговорах: хорошие игроки или не хотят по каким-то политическим причинам ехать в Россию, либо имеют возможность играть, например, в Ла Лиге. Тогда вопрос, что он выберет – Россию или Испанию? Естественно, он остаётся в Испании, потому что это топ-чемпионат», — приводит слова Рахимова «Татар-информ».

Напомним, «Рубин» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Чемпионом страны стал «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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