«Челси» готов предложить € 60 млн за игрока дортмундской «Боруссии» — The Telegraph

Лондонский «Челси» ведёт переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу крайнего нападающего Джейми Байно-Гиттенса и хочет заключить сделку до того, как оба клуба отправятся на клубный чемпионат мира. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Челси» готов сделать предложение в размере около € 60 млн, при этом в контракте игрока прописаны отступные примерно на эту же сумму.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Байно-Гиттенса с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.