Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» готов предложить € 60 млн за игрока дортмундской «Боруссии» — The Telegraph

«Челси» готов предложить € 60 млн за игрока дортмундской «Боруссии» — The Telegraph
Комментарии

Лондонский «Челси» ведёт переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу крайнего нападающего Джейми Байно-Гиттенса и хочет заключить сделку до того, как оба клуба отправятся на клубный чемпионат мира. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Челси» готов сделать предложение в размере около € 60 млн, при этом в контракте игрока прописаны отступные примерно на эту же сумму.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Байно-Гиттенса с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Челси» согласовал контракт с Делапом, трансфер обойдётся клубу в £ 30 млн — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android