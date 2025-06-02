Дмитрий Хомуха высказался о победе ЦСКА в Кубке России

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о победе ЦСКА в Фонбет Кубке России. В суперфинале армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

«Игра в финале Кубка России была не самой яркой, тем не менее ЦСКА выглядел более устойчивым психологически. В серии пенальти забили больше и заслуженно победили. По ходу матча армейцы чуть-чуть получше выглядели, но явного преимущества ни у кого не было. Отбитые пенальти Акинфеева — уже просто мастерство, такой опытный футболист. Он и в молодом возрасте хорошо справлялся с эмоциями. Здесь всё закономерно, что он взял пенальти, который помог завоевать Кубок», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.