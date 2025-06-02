Хомуха: вполне вероятно, что ЦСКА поборется за титул РПЛ в следующем сезоне

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что армейцы могут побороться за победу в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

«Матчи ЦСКА в сезоне с «Краснодаром» и «Зенитом» показывали, что армейцы способны с ними бороться за первое место. Обыгрывали и «Зенит», и «Краснодар». Если ЦСКА ещё усилится, пару позиций укрепит, то вполне вероятно, что поборется за титул в следующем сезоне», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».