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Василенко объяснил, за счёт чего «Черноморец» стал лучшей командой весны в Первой лиге

Василенко объяснил, за счёт чего «Черноморец» стал лучшей командой весны в Первой лиге
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Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался об успешных выступлениях команды в весенней части сезона-2024/2025. После зимнего перерыва «Черноморец» набрал 28 очков в матчах Первой лиги.

— Вы в курсе, что по итогам 2025 года «Черноморец» занял первое место в лиге?
— Честно говоря, не знал. Я и в турнирную таблицу не смотрел до заключительной игры. Я даже помощников просил мне об этом не говорить. Я к этому ровно отношусь. И парням говорил: «Никуда не смотрите. Сконцентрируйтесь на том, что мы делаем. А в конце посмотрим». О той статистике, о которой вы сказали, я тем более не знал.

— Тогда знайте: «Черноморец» — 28 очков, «Родина» и «СКА-Хабаровск» — по 24. Удивлены?
— Вообще не удивлён. Я видел этих парней каждый день. Чувствовал их силу, энергетику и запал. Если бы у нас не выпало несколько игроков по травмам, мы бы выступили ещё мощнее. Всё-таки с Тулой, «Уралом» и «Аланией» мы весной сыграли неудачно (две ничьих и поражение. — Прим. «Чемпионата»).

На сборах парням пришлось очень тяжело, но они отлично поработали. Весной у меня вообще не было сомнений в команде — это была какая-то машина! От них даже на тренировках исходила сумасшедшая энергетика и мощь. Вот тогда я окончательно понял, что у нас крутая команда и всё получится, — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

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