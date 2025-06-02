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Защитник «Краснодара» Кайо в шаге от перехода в «Ботафого» — Globo

Защитник «Краснодара» Кайо в шаге от перехода в «Ботафого» — Globo
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Футболист «Краснодара» Кайо накануне прибыл в Рио-де-Жанейро, чтобы завершить переход в «Ботафого». Вскоре защитник пройдёт медицинское обследование и подпишет с бразильским клубом контракт до 2028 года. Об этом сообщает онлайн-издание Globo.

Кайо 29 лет. Он перебрался в российский клуб из португальской «Санта-Клары» в 2019 году за € 3 млн. Его контракт с чёрно-зелёными действует до лета 2027 года.

В завершившемся сезоне бразилец принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив один гол. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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