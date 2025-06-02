Тренер «Черноморца» Василенко: перед «Сочи» была самая короткая установка за весь сезон

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался об установке на последний матч сезона в Первой лиге. «Черноморец» встретился с «Сочи» и добыл победу со счётом 2:1.

— Перед дерби с «Сочи» уже понимали, что в РПЛ не пустят?

— Было понимание, что это очень сложно. Но мы все верили, что всё равно есть шанс. Мы играли ради него и второго места. Мы хотели выйти в РПЛ напрямую.

— Что сказали футболистам?

— Это была самая короткая установка за весь чемпионат. Мы друг друга уже понимаем по взгляду. Я зашёл в раздевалку и спросил: «Парни, состав понимаете?» — «Понимаем». — «Вы прошли определённый путь и достойны быть здесь. Разница между нами и «Сочи» в том, что они мечтают о четвёртом месте, а мы играем за второе. Мне больше нечего сказать — поехали, автобус ждёт».

Мы давно слышали и понимали друг друга. В их глазах читалось: «Тренер, мы всё знаем и понимаем». Я горжусь каждым членом команды, — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.