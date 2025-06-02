Россия — Нигерия: дата и время, где пройдёт товарищеский матч, на каком стадионе
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В пятницу, 6 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Игру примет московский стадион «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.
В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.
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