Россия — Нигерия: дата и время, где пройдёт товарищеский матч, на каком стадионе

В пятницу, 6 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Игру примет московский стадион «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:00 мск.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.