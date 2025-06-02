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«Байер» отклонил второе предложение «Ливерпуля» по трансферу Вирца — Фальк

«Байер» отклонил второе предложение «Ливерпуля» по трансферу Вирца — Фальк
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Леверкузенский «Байер» отклонил второе предложение «Ливерпуля» в размере € 130 млн за трансфер полузащитника Флориана Вирца. В немецком клубе хотят за футболиста € 150 млн. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

На 22-летнего немца также претендуют «Манчестер Сити» и «Реал».

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