«Байер» отклонил второе предложение «Ливерпуля» по трансферу Вирца — Фальк

Леверкузенский «Байер» отклонил второе предложение «Ливерпуля» в размере € 130 млн за трансфер полузащитника Флориана Вирца. В немецком клубе хотят за футболиста € 150 млн. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

На 22-летнего немца также претендуют «Манчестер Сити» и «Реал».